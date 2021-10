Quella contro il Chelsea sarà la prima gara di UWCL all’Allianz Stadium davanti al pubblico. Le bianconere hanno affrontato la scorsa stagione all’Allianz il Lione, ma senza il supporto dei tifosi.All’esordio nei gironi di UWCL, le Juventus Women hanno sconfitto 3-0 il Servette a Ginevra con le reti di Caruso, Hurtig e Cernoia. Pari 3-3 casalingo in rimonta per il Chelsea contro il Wolfsburg: Kerr, England e Harder.- Il Chelsea, lo scorso anno, è stato sconfitto in finale di UWCL dal Barcellona con il risultato di 4-0. È la seconda volta che le Juventus Women fronteggiano le vicecampionesse d’Europa: era già accaduto due stagioni fa contro il Barcellona.Lina Hurtig ha segnato tre gol nelle ultime quattro gare di UWCL delle Juventus Women.- Sarà la prima sfida delle Juventus Women contro una squadra inglese in una gara ufficiale. Chelsea e Juve si sono incontrate in un’amichevole estiva, giocata in Inghilterra, nell’agosto 2018.Da Juventus.com