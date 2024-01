di Rita Guarino ma soprattutto di Agnese Bonfantini si è imposto per 2-0 sulla Roma di Alessandro Spugna nel pomeriggio di oggi all'Arena Civica Gianni Brera. A segno proprio Agnese Bonfantini e a chiudere i conti Elisa Polli. Un'occasione che laWomen non deve assolutamente lasciarsi scappare domani contro il Sassuolo alle ore 15 allo stadio Enzo Ricci della città emiliana. La possibilità è quella di ridurre i sei punti di distanza in classifica che la Roma ha proprio sulla Juventus. Una ghiotta occasione che la squadra di Joe Montemurro non deve proprio lasciarsi sfuggire.