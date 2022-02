Sofie Junge Pedersen nella giornata di ieri quando la sua Danimarca ha affrontato l'Italia non era nemmeno in panchina. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte della nazionale danese: Sofie Junge Pedersen ha subito un infortunio nel corso degli allenamenti per l'Algarve Cup ed è costretta a lasciare il ritiro. La centrocampista rientrerà a Torino dove si potrà sapere di più sulle sue condizioni.