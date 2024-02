La Juventus Women a Biella ha vinto per 1-0 sulla Sampdoria aggiudicandosi la semifinale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero Joeha parlato in conferenza stampa al termine della gara. Queste le sue parole:"Dopo la partita contro la Roma c'era delusione, tristezza. Non è stato giusto l'approccio ma non possiamo focalizzarci su quello, dovevamo concentrarci su oggi. Dobbiamo fare più punti possibili e tenere il livello. Ci siamo messi in difficoltà noi, ne abbiamo parlato con le ragazze e la squadra sta bene"."Opportunità di fare esperimenti e mettere in campo le giovani, hanno grande valore. Andata molto bene per loro che hanno fatto minutaggio in un livello abbastanza alto"."Quando non giochi tanto dall'inizio vuoi metterti in mostra, è normale. Quando ha trovato ritmi, spazi e posizioni ha avuto qualche occasione importante. Io stimo molto Asia, una persona che noi che allenatore facciamo questo mestiere per queste giocatrici: viene sempre ad allenamento con voglia di imparare e migliorare, anche come carattere nel gruppo mi fa piacere averla con noi".