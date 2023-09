Sta suscitando più di una polemica la scelta delladi far scendere in campo lanel match di Nations League contro la fortissima, in Abruzzo. Non solo le azzurre, a manifestare perplessità sono state anche le avversarie, tra cui due giocatrici della. “Ci meritiamo uno scenario diverso, un posto diverso”, dice Linda, mentre Amandaconfessa che “non ci sono mai stata né ne ho mai sentito parlare”. “Ho sentito alcune voci e cose del genere. Non è uno stadio molto grande e non credo che ci vada molta gente perché non molti riescono ad arrivarci”, sostiene invece l'ex bianconera Lina, che ride quando le viene detto che i biglietti sono gratuiti. Deluse, come anticipato, anche le stesse italiane, come confermato ancora da Nilden: “Credono che una grande partita come questa (in palio c'è la qualificazione alle Olimpiadi, ndr.) dovrebbe essere giocata in una città più grande, così avrebbero potuto venire più tifosi a sostenerle”.