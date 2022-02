Le azzurre di Milena Bertolini battono la Norvegia per 2-1 e conquistano la finale di Algarve Cup. Dopo non aver potuto disputare quella di due anni fa a causa della pandemia improvvisa le azzurre si riscattano andando nuovamente in finale. A segno in questa sfida Valentina Giacinti con l'assist di Martina Lenzini e il raddoppio è siglato da Arianna Caruso. Dedica speciale quella di Caruso al momento del gol a Sofia Cantore. L'attaccante di proprietà Juve e grande amica di Caruso ha infatti subito una lesione del perone due giorni fa. La finale della competizione è in programma mercoledì e le azzurre affronteranno la vincente tra Portogallo e Svezia.