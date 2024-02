In questo momento laWomen è ferma per la sosta nazionali. Ieri però per le bianconere è stata una giornata fatta di emozioni. Non soltanto l'addio alla Nazionale, alla maglia azzurra, di Sara Gama. Nel finale della gara amichevole del Viola Park tra Italia ed Irlanda del Nord (conclusa per 0-0) è subentrata Barbara. Per la numero 11 della Nazionale e della Juventus Women un traguardo importante. Ha raggiunto infatti le 100 presenze con la maglia azzurra della nazionale, ora allenata dal CT Andrea Soncin.