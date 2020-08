Dalila Ippolito, nuovo acquisto della Juve Women, ha parlato in esclusiva ai microfoni di JTV: "Prima di tutto voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità, sono in uno dei club più forti al mondo. La prima volta che mi ha chiamato la Juve, ho pensato: 'La Juve? Davvero?'. Ero molto felice, grande opportunità da sfruttare. Il livello è molto alto, come ho detto sono nel più grande club del calcio femminile. Voglio continuare a vincere titoli. La mia passione per il calcio è iniziata da piccola: avevo sempre una palla tra i piedi, ho iniziato a giocare da piccola con mio cugino, che ha cinque anni più di me. Gli urlavo dalla finestra del mio quartiere se potevo giocare: ogni tanto me lo permetteva, aveva paura mi facessi male. Ero l'unica ragazza nella mia scuola calcio. L'idolo? Messi. Lo ammiro, dentro e fuori dal campo. Non c'è nessuno come lui. Il numero 5? Numero storico, indossato da Zidane al Real Madrid. Voglio solo dire ai tifosi: grazie! Mi hanno mandato tanti messaggi".