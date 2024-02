WOMEN, INTER-JUVENTUS: LA CRONACA

calcio d'inizio alle 19

WOMEN, INTER-JUVENTUS: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter Women

in attesa

Juventus Women

in attesa

Torna in campo laWomen dopo la bella vittoria di domenica contro il Como Women. Bianconere che vogliono mantenere la striscia positiva e in questa serata di San Valentino saranno impegnate all'Arena Civica Gianni Brera di Milano ospiti dell'dell'ex coach bianconera Rita Guarino. Una gara come sempre dal sapore speciale, tra le fila delle nerazzurre anche Agnese Bonfantini e Sofie Junge Pedersen.