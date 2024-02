La Juventus Women nella serata di San Valentino è ospite dell'Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera di Milano dove si accaparra tre punti importanti per il campionato grazie alla doppietta della protagonista di serata: Jennifer Echegini. Queste le nostre pagelle:- Fortunata con la conclusione a giro di Annamaria Serturini, alta. Poi si fa trovare molto attenta su Lisa Alborghetti.Annamaria Serturini non è certo avversaria semplice ma la argina in maniera quasi impeccabile. Dal 79'S.V.Duella con Michela Cambiaghi senza mai farsi sorprendere.Torna titolare dopo la panchina di Biella contro il Como. Solidità difensiva e centimetri.Lo ha detto anche lei: è meno lucida. Corre molto e si sacrifica per la squadra ma non è impeccabile.Con una fasciatura alla coscia sinistra appare meno brillante del solito. In qualche circostanza sembra trovarsi in difficoltà.Lucida, precisa ed attenta. Il pallone non lo perde mai. Dal 84'S.V.- Se contro il Como aveva dominato oggi è meno nel vivo, ma quando si accende... Dal 70'6 prestazione sufficiente.Due gol per stendere l'Inter, una gara giocata su alti livelli, ma non dimentichiamoci che è classe 2001, margini di crescita incredibili. Dal 79'S.V.Due assist perfetti, l'intesa con Joe Echegini sembra promettere bene. Quel mancino incanta. Dal 70'Quel tacco illuminante per Maelle Garbino ad inizio gara è da vedere e rivedere. Lotta spalle alla porta, smista palloni. Ancora su alti livelli, come toglierla dal campo ora?Una gara da vincere per provare a tenere vive le speranze Scudetto, la sua Juventus però ora fa divertire.