Dopo Cecilia Salvai, Sofia Cantore e Valentina Cernoia (arrivata nel 2017 dal Brescia già in fase di riabilitazione), è "saltato" un altro crociato in casa Juventus Women. La sfortuna, questa volta, ha colpito Vanessa Panzeri, difensore della Primavera impegnata a Viareggio e spesso chiamata da Rita Guarino in prima squadra, come riportato da Tuttosport. Per le ragazze bianconere, quindi, il bollettino che arriva dalla Toscana è buono per metà: la Juventus, infatti, proverà ad omaggiare Panzeri puntando dritta verso la finale di mercoledì, contro una tra Roma e Genoa. Prima però, ci sarà da superare la Fiorentina, per la semifinale in programma oggi.