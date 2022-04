La Walt Disney, in collaborazione con la Federcalcio australiana, ha deciso di produrre una docuserie sulla Nazionale femminile australiana che, uscirà prossimamente sulla piattaforma omonima. Il tutto è basato su 6 episodi, in cui sarà raccontata la storia delle Matildas, in attesa di ospitare i prossimi Mondiali del 2023: 'La serie racconterà alti e bassi, nonché straordinario lavoro di squadra, fiducia e spirito, mentre la squadra cerca di creare la storia e lasciare un’eredità senza rivali per lo sport in Australia e all’estero. Le Matildas sono un punto di svolta per lo sport femminile in Australia e nel mondo. Questo è quanto dichiarato da Kayle Watson-Wheeler, vicepresidente senior e amministratore delegato della Walt Disney Company.