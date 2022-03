Domani sarà vigilia della sfida di Women's Champions League tra Juventus e Lione. Questo il programma della giornata: le bianconere svolgeranno alle 10.45 l'allenamento aperto ai media per 15 minuti presso lo Juventus Training Center di Vinovo. Successivamente la partenza per Lione dove sono attese alle 18.15 per il walk around presso il Groupama Stadium. Alle 18.30 prevista la conferenza stampa di Joe Montemurro con una giocatrice della Juventus.