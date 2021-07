Il nuovo acquisto delle Juventus Womenha parlato a Juventus TV della sua nuova avventura in bianconero:SENSAZIONI – «Sono molto emozionata, non è semplice descrivere quello che sto provando adesso. La maglia della Juventus è pesa molto, sono in un club molto importante. Sono qui per migliorare e ho molti obiettivi da raggiungere».FAMIGLIA – «Fino a 14 anni ho giocato a calcio a cinque, poi la passione per quello a undici ha preso il sopravvento. Mio padre ha sempre giocato a calcio, così ho deciso di provare anche io. Adesso voglio togliermi qualche sassolino dalla scarpa».PROMESSA AI TIFOSI – «Voglio migliorare per aiutare il più possibile la squadra: forza Juve!».