Comunicato congiunto dei due gruppi di tifosi al seguito della: proteste alla notizia delle porte chiuse con il"Rispetto!Noi tifosi siamo pronti a tutto, spendere soldi, fare viaggi di 10 ore per sostenere le nostre ragazze ma pretendiamo rispetto per noi e soprattutto per loro che sono atlete PROFESSIONISTE.Dall’incompetenza che dimostrano alcune società e chi le avalla ,giornata dopo giornata,si evince che lo sviluppo del calcio femminile italiano è probabilmente nelle mani sbagliate.Dov’è il PROFESSIONISMO? È bello riempirsi la bocca sui social ma poi la realtà dei fatti è ben diversa, il gap con i maggiori campionati europei è sempre più ampio, lì il pubblico aumenta qui diminuisce sempre più.Le calciatrici meritano un pubblico che le segua e NON LE PORTE CHIUSE, noi meritiamo di seguire la squadra del cuore ma si presentano sempre ostacoli davanti:orari e campi mai stabiliti in largo anticipo sia per il campionato che per le coppe disputate negli orari più assurdi.Ora basta, il vaso è colmo"