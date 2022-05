Nella giornata di oggi si è disputato l'incontro tra Milan femminile e Juve Women, vinto dalle bianconere per 1-2, grazie alle reti di Zamanian e Pedersen. Al termine del match però è arrivata una notizia amara per il mondo delle bianconere e ad annunciarla ci ha pensato direttamente la Juve attraverso i suoi canali social. A fine stagione infatti, la calciatrice Tuija Hyyrynen lascerà la Vecchia Signora, come si evince dal 'ringraziamento' che il club della Continassa le ha riservato nel post condiviso.