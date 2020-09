Tuija Hyyrynen, difensore della Juventus Women, risponde alle domande dei tifosi bianconeri su Twitter: "Lo scorso anno è stato un po' strano a causa del Covid ma abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono stata molto contenta per il terzo scudetto. Non è mai facile vincere e vincere tre titoli di fila è speciale"."Il cibo italiano è delizioso. Il mio piatto preferito è la pasta al pesto. Chi mi segue durante le partite? Il mio fidanzato è il mio più grande tifoso. Guarda tutte le partite e poi mi dà il suo feedback"."In una squadra ho iniziato a 10 anni"."È stato il mio numero in molte squadre ed è un ottimo numero per un difensore. Giocare nella Juve? E' fantastico essere parte di una squadra così grande con una storia come quella della Juve rende tutto speciale"."Ho parlato con molte giocatrici, ma quella con cui ho parlato di più è Linda Sembrant"."È cresciuto molto da quando la Juventus ha istituito la sua squadra e gli altri hanno fatto più in fretta. Per esempio sarà bello giocare lunedì a San Siro"."Amo Torino, mi piace camminare al Parco del Valentino e vedere la città dal monte dei Cappuccini".