La giocatrice della Juventus Women, Tuija Hyyrynen, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV al termine della gara contro la Sampdoria, dove ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra.



'Siamo contente per esserci qualificate matematicamente alla prossima edizione della Champions League, ma non basta. Siamo prime in classifica e vogliamo ovviamente vincere il campionato. Oggi ho avuto l’onore di indossare un’altra volta la fascia da capitano e ho provato sensazioni bellissime. Adesso ci sarà la pausa e al rientro dagli impegni con le Nazionali sarà fondamentale tornare con la giusta determinazione per le ultime importanti sfide che ci aspettano'.