Lina Hurtig presenta la sfida della Juventus Women a JTV.



COME STO - "Mi sento bene, il morale della squadra è alto, soprattutto dopo la vittoria con la Roma".



LA DIFFERENZA - "Cosa fa la differenza? Sarà una partita complicata, nella gara d'andata abbiamo fatto cose buone. Dobbiamo migliorare perché alcune cose non le abbiamo fatte perfettamente. Sarà una gara difficile, dobbiamo lottare".



MI SENTO BENE - "Mi sento bene. Non sono ancora al meglio della condizione, devo migliorare in alcuni aspetti. Mi sento bene e in fiducia". INSERIMENTO - "Sta andando molto bene, ogni giorno conosco meglio le compagne. Mi sto divertendo. Mi piace moltissimo, il mio italiano sta migliorando. Mi aiutano tutte, vogliono che impari l'italiano il prima possibile. Parlo il più possibile".



DOPO LA GARA CON IL LIONE - "Dopo Lione? Siamo una squadra forte, sapevamo di poter far male. Abbiamo fatto bene su certi aspetti, meno bene su altri. Siamo pronte, sappiamo cosa fare. Daremo il massimo".



MOGLIE - "E' bellissimo che sia qui, sono molto felice che sia qui. E' bello".