L'ultimo colpo della Juventus Women è Lina Hurtig. Ufficializzata poche ore fa, l'attaccante a JTv ha raccontato: "Sono davvero felice oggi, sono molto contenta di essere qui. La Juventus è un grande club, con grandi ambizioni. E quindi sono molto felice. Linda Sembrant è molto contenta di essere qui e mi ha detto solo cose positive su questo club. E questo ha aiutato. Voglio sempre continuare a migliorare come giocatrice e aiutare la squadra a continuare a vincere partite e trofei. Ho cominciato a giocare a calcio in Svezia, nella mia città: Avesta. Mio padre e altri due ragazzi hanno fondato una squadra e alcune amiche e mia sorella si sono iscritte e io le ho seguite. Il numero 17 è stato il mio numero quando giocavo nell’Umeå IK e mi è sempre piaciuto. Spero che i tifosi siano contenti quanto lo sono io perché non vedo l’ora di indossare la maglia bianconera".