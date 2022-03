L'attaccante della Juventus Women Lina Hurtig ha parlato ai microfoni di Goal in vista della sfida di Women's Champions League di questa sera alle ore 18.45 contro l'Olympique Lione. Queste le sue parole:



IL CAMMINO - "Abbiamo eliminato il Chelsea e credo che nessuno avrebbe immaginato qualcosa di simile. Abbiamo dimostrato quanto siamo forti e la cosa ci ha fatto acquisire maggiore consapevolezza e fiducia. Sappiamo di essere una buona squadra ed abbiamo dimostrato a tutti che siamo qui per competere contro le migliori. Quando abbiamo giocato contro il Chelsea, penso che il pensiero del gruppo fosse ‘Non abbiamo niente da perdere, ma tutto da guadagnare’. Siamo arrivate a quella sfida consapevoli dei nostri mezzi e sapendo quindi che non avevamo nulla da perdere".



STASERA - "Ci stiamo avvicinando a questa partita con maggiore consapevolezza rispetto all’ultima volta. Ovviamente loro sono un’ottima squadra, ma credo che questa volta arriveremo più preparate".