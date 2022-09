Nel post partita della sfida di Champions vinta contro il Koge, la calciatrice bianconera Gunnarsdottir ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla sua prima rete in bianconero.'Sono molto contenta per il mio primo gol. Abbiamo giocato una buona partita, mi sento di aver giocato bene ma non da sola, eravamo tutte insieme. Voglio segnare sempre di più ma stiamo costruendo un percorso insieme. Sono qui per condividere la mia esperienza con le mie compagne e vorrei essere una delle fautrici delle prossime vittorie'.