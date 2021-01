Week end di Coppa Italia per la Juventus Women, che ai quarti di finale affronterà l'Empoli. Rita Guarino ha le idee chiaro: "Quando giochiamo lo facciamo sempre al massimo per conquistare la vittoria, e sarà così anche domani" ha detto a Juventus tv. Tra campionato e coppa, saranno tre partite contro lo stesso avversario in pochi giorni: "Non sarà facile, dovremo trovare strategie diverse". Nella gara d'andata di campionato la Juventus vinse 4-3 con un gol nel recupero: "Era stata una bella gara, giocata bene da tutte e due le squadre anche se con qualche errore. Da quella partita dobbiamo imparare a migliorare i nostri errori con la consapevolezza di saper reagire alle situazioni complicate. Nell'Empoli ci sono giocatrici di qualità, dobbiamo fare attenzione in queste tre partite. Non è una sorpresa, sono cresciute molto così come tante altre squadre: il livello del campionato si è alzato e, se aggiungiamo il fatto che siamo imbattute, le avversarie avranno ancora più motivazioni contro di noi. E noi dovremo essere ancora più attente".