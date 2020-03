Difronte alla complessità e al dramma che ci circonda siamo in attesa di una risposta, dalle quale potrebbero aprirsi degli interrogativi...#distantimauniti #riflessioni pic.twitter.com/00WPkumFXi — Rita Guarino (@ritaguari) March 31, 2020

Questo non è un momento facile per l’Italia e per il mondo. L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio ogni settore, compreso quello sportivo. In momenti del genere è inevitabile fermarsi a pensare e valutare cosa sarà del futuro. Il tecnico della Juventus Women, Rita, ha scritto un post suTwitter messaggio a tutti: "Di fronte alla complessità e al dramma che ci circonda siamo in attesa di una risposta, dalle quale potrebbero aprirsi degli interrogativi…".