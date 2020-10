A Sky Sport, ecco le parole di Rita Guarino dopo la vittoria a San Siro con la Roma.



NOTTE DA INCORNICIARE - "Aprire San Siro è importante, rende omaggio al lavoro delle ragazze, a quello che cercano di portare ogni volta. Tutto il patrimonio viene valorizzato, importante per le ragazze e per tutto il movimento".



EMOZIONE - "Non è tanto l'emozione di un grande stadio, quanto il grande stadio in una partita di cartello. Ogni volta che hai di fronte una squadra che vuole lo stesso che vuoi tu, genera sempre emozione".



LA PARTITA - "Sì, bel segnale al campionato. Ci aspettavamo una partita così, con tanti errori, non si affronta il Milan in altri modi e ti può sempre mettere in difficoltà. Importante lottare su ogni pallone, doveva e poteva essere una partita solo agonistica. Chiaro, finire e vincere una partita pur non giocando bene, siamo felici per i tre punti".



SAN SIRO - "Di emozionale vedere queste ragazze che stringono i denti, ma lo fanno in coro. Risultato di qualsiasi allenatore che crea gruppi: vederli coese verso l'obiettivo è l'emozione più grande. Poi penso a Salvai: bello il rientro in campo, contenti che l'abbia fatto dopo l'infortunio all'Allianz Stadium, pur sempre uno stadio importante. Farlo qui è stato bello".



FIORENTINA - "La prossima che ci aspetta con la Fiorentina è importante, per noi tutte sono importanti. Tante squadre che davamo per outsiders si trovano lì a lottare per i vertici, serve rispetto per tutte che possono strappare via punti. Sarà importante, con la Fiorentina da sempre nostra rivale per il titolo. Ma sarà una partita, con 3 punti sul piatto, ci penseremo da domani cercando di trovare le migliori condizioni. Gama? Speriamo di ritrovarla".



PRESTAZIONE - "E' mancata la tranquillità nel voler giocare la palla. Non siamo state abbastanza lucide per occupare tutti gli spazi preventivamente detti alle giocatrici. C'erano, bisognava sfruttarli. Avevamo fretta di giocarli e si è rotto il gioco per mancanza di lucidità. Lavoreremo su quest'aspetto: mantenere possesso e lucidità negli ultimi metri, soprattutto nel primo tempo è mancato ultimo passaggio".