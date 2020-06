"Ci sono persone che per farsi sentire fanno rumore, altre che in silenzio si fanno ricordare! Grazie Michela Franco e Ola Sikora per il contributo prezioso di questi anni, grazie per la vostra professionalità e attaccamento alla Squadra, grazie per la vostra determinazione e pazienza! In bocca al lupo ragazze!!". Il messaggio è di Rita Guarino, coach della Juventus Women, che ha deciso di salutare così le ragazze bianconere a cui oggi è scaduto il contratto. Nei prossimi giorni, la Juventus ufficializzerà il nuovo colpo: si tratta di Matilde Lundorf, difensore.