Rita Guarino, a JTV, ha commentato lo scudetto vinto.



GIRELLI - "Mi ha colorato i capelli, ha finito lo stagione! Anche Berti ha smesso"



ORGOGLIO - "Tantissimo. Emozionante come sempre. Mai scontato e quindi riuscire a raggiungere quest'obiettivo, il quarto di fila, se me l'avessero chiesto all'inizio avrei messo tre firme. Stroardinarie le ragazze, che hanno sempre tenuto botta nelle difficoltà. Il livello del calcio femminile si è alzato tantissimo. Siamo felici del percorso".



MOMENTI CHIAVE - "Gli scontri diretti sono momenti naturalmente chiave, per un percorso di questo tipo con il Milan che ci ha tenuto testa. Vincere gli scontri diretti con il Milan è stato decisivo".



COME SI RIPARTE - "Volevamo il triplete e non l'abbiamo ottenuto. Mi sembra un buon modo di migliorarsi".