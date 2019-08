Rita Guarino, coach della Juve Women, ha parlato dopo la partita contro il Lugano, vinta per 1-0. Ecco le parole raccolte da ilBiancoNero.com: "Queste sono partite che fai per la condizione e il minutaggio. Sono partite che servono anche per vedere come funzionano gli ingranaggi. Per cui diciamo che è stato un buon test.



Staskova e Sembrant? Sono giocatrici completamente diverse. Sembrant è esperta e non ha avuto alcuna difficoltà a entrare nei meccanismi difensivi. Staskova è giovane, molto talentuosa e con un grandissimo potenziale. Abbiamo appena iniziato.



Pubblico? E' un aspetto che ci lascia ogni volta a bocca aperta. Aver dato il via a un segnale importante, è incredibile che così tanta gente sia qui per un'amichevole ad agosto, con questo tempaccio.



Staskova non è stata una scelta tattica, ma Aluko aveva bisogno di un minutaggio ridotto. Due punte con caratteristiche diverse.



Dal Mondiale a Vinovo, come ci si ritorna? Si arriva con l'entusiasmo di aver disputato un buon Mondiale, di aver raccolto interesse e aver dato modo a tutto il Paese di vedere. E quindi con la voglia di continuare su questa strada. Ci dovremo abituare in futuro a più partite negli stadi.



Gama delusa? Ha avuto un piccolo fastidio fisico. Non si può essere felici di una prima prestazione, è ovvio, ma non era nemmeno richiesto".