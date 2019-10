Ritaha rinnovato il suo contratto con la Juventus: insieme al suo staff, la coach juventina ha prolungato il rapporto con la società fino al 2021 . Ecco le sue parole."Per me è un privilegio e un onore sedere su questa panchina. Una soddisfazione ancora più grande perché questa è una squadra nata tre anni fa su un foglio bianco ed ho messo tanto di mio insieme a Stefano Braghin per costruirla. Vederla crescere è un motivo d’orgoglio. Il mio concetto di vittoria non può prescindere dalla prestazione. Ogni giorno bisogna lavorare per migliorarsi e aggiungere un tassello per costruire qualcosa di importante. Il risultato è una conseguenza di tutto questo"."Nelle prime due stagioni, dove abbiamo vinto tanto, sono state determinanti molte cose. Il primo anno è stato decisivo l’entusiasmo di un progetto nascente in una società importante, tutto era sotto un fluido magico di una energia positiva, in un contesto dove la mentalità bianconera si fa sentire. Nel secondo anno c’è stata sempre sempre più coesione e il valore della rosa ha ancora fatto la differenza. La forza di un allenatore la fa sempre la squadra ed io ho la fortuna di avere un gruppo ampio che mi permette di fare delle scelte"."Siamo ancora all’inizio. Ho chiesto alle mie giocatrici di prendere atto di una maggiore consapevolezza. Dopo due anni siamo tutte maturate e cresciute. Il livello si sta alzando sempre di più. Adesso incontriamo squadre che spostano il baricentro, ti mettono in difficoltà, non sarà semplice rimanere per troppe volte con la porta inviolata. La Serie A di questa stagione vede squadre sempre più attrezzate. Se fino a qualche anno fa i risultati in certe partite erano abbastanza scontati, adesso non è più così. Qualsiasi gara va preparata al massimo, bisogna giocare dando sempre il cento per cento. Tutti entrano in campo per vincere e per metterti in difficoltà".