Molti sognano di tornare in campo presto, dopo l'emergenza causata dal Coronavirus. Questa nostalgia del campo c'è l'ha anche il tecnico della, Rita, che non vede l’ora di tornare a calpestare il campo da gioco.. L’allenatrice bianconera ha voluto ricordare alcuni dei momenti felici alla guida della sua squadra. Il tecnico delle Women ha scritto sui social un post romantico sul calcio e sul quanto sia fondamentale per tutti. Ecco il post: "Perché in fondo non è solo lavoro e passione, è molto di più"