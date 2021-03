A Juventus.com, Rita Guarino ha commentato la vittoria delle sue Women contro il Milan: "Abbiamo avuto un ottimo inizio di partita, e poi siamo state brave a portare la gara dalla nostra parte; le ragazze sono molto disciplinate, anche tatticamente, lavorano con grande applicazione. Quando si affrontano queste squadre bisogna saper sviluppare il proprio gioco, le ragazze sono state bravissime a voler dominare subito il gioco; è un messaggio forte per gli avversari che vengono a giocare qua. E’ un passo importante essere a sei punti dalla seconda, ma il carico mentale non deve alleggerirsi, perché le sfide non mancano. Abbiamo una grande rosa e una grande panchina, tutti sanno che si vince solo in gruppo".