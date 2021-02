A JTV, Rita Guarino ha presentato la sfida con San Marino.



IN NAZIONALE - "Importantissimo palcoscenico. Quello che ti dà una competizione nazionale come un Mondiale o un Europeo ha un valore assoluto. Ti fa continuare questo percorso e cattura l’interesse delle persone. Le ragazze sono entusiaste perché non era scontata, sono molto contente per questo traguardo. Ora, però, sarà importante focalizzarci su campionato e Coppa Italia perché entreremo in un periodo intenso".



IL SAN MARINO - "Squadra organizzata e di certo non scende in campo per regalare punti. In casa loro vorrà ottenere il massimo. Serve pazienza e forza di scendere in campo con la giusta concentrazione. In queste partite devi saper fare il gioco e mettere in campo le energie necessarie, poi c’è l’avversario che cambia in base ai momenti della partita, bisogna riuscire a leggerli e a mantenere la concentrazione".



VERSO IL MILAN - "Sarà una gara come le altre, certo è una gara di cartello tra due squadre di vertice. Ma si passa da San Marino. Quando si scende in campo si pensa una partita alla volta, pensiamo a San Marino poi vedremo".