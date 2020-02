Nell’ambito dell’evento “Ready Player X”, è intervenuta Rita, tecnico della. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale dei bianconeri: “Quel giorno all’Allianz Stadium il match scudetto tra Juve-Fiorentina, un evento storico per il calcio femminile in Italia, davanti ad un pubblico record di 40.000 spettatori in festa - avevamo tutti gli occhi pieni di gioia ed è stato come vivere un bellissimo film, la cui sceneggiatura però era stata scritta tanti anni prima, quando il calcio femminile vacillava nell’oblio. Anni di fatica, sudore, ma anche lotta al pregiudizio e ai luoghi comuni; tanti anni spesi a sradicare quella convinzione e pensare comune dell’inadeguatezza della donna alla pratica di questo sport. Le cose stanno cambiando e quel giorno all’Allianz Stadium è stata restituita dignità all’atleta, alla donna e anche al calcio, perchè ho visto finalmente intraprendersi un percorso sociale fatto da uomini e donne che camminano insieme nella stessa direzione. Se si assume l’idea che il nostro futuro parte dalla nostra storia, possiamo affermare che oggi le nuove generazioni hanno terreno fertile per sognare e costruire il loro".