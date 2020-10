Rita Guarino, a JTV, ha parlato della Juve Women impegnata contro la Pink Bari.



FIORENTINA - "Mi è piaciuto l’approccio alla gara, fondamentale contro una grande squadra. In parte siamo anche state sfortunate in alcuni episodi ma la fortuna sta nell’atteggiamento che ha avuto la squadra. Le vittorie con le big? Mi rende sicuramente felice perché significa dare continuità ad un processo di maturazione. L’anno scorso abbiamo avuto tre partite di fila di questo livello. Il risultato è conseguenza di altri aspetti, mentalità e maturazione".



HURTIG - "Lina è indiscutibilmente una giocatrice di alto livello, alla prima esperienza fuori dal suo paese. Si sta adattando bene, avrà sempre più minuti per dimostrare il suo valore. Siamo sulla strada giusta".



IL BARI - "Una gara in un campo a noi ostico dove abbiamo sempre faticato per i 3 punti, loro saranno agguerritissime e sarà importante avere la mentalità giusta per affrontare una partita fisica. Mi aspetto un atteggiamento con la capacità di leggere la partita e sfruttare al meglio le nostre caratteristiche".