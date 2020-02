Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica contro l’Inter: “Sono incontri che fanno bene perché permettono di condividere e chiarire diversi punti, visto che le regole sono sempre in evoluzione. È un modo per creare confronti interessanti. L’Inter è un avversario difficile e arriva da partite positive, sta facendo un cammino di ritorno migliore. Se vogliamo rimanere in vetta dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibili da qui fino alla fine, per arrivare con questo vantaggio agli scontri diretti. Bisogna considerare anche i momenti in cui ci sono flessioni, la motivazione si alza quando hai un obiettivo da raggiungere”.