A JTV, Rita Guarino ha presentato la sfida con la Florentia.



FLORENTIA - "Campo ostico un po’ a tutti, non perdono in casa da parecchio tempo. Lo scorso anno non siamo andate oltre lo 0 a 0. Partita complicata che arriva in un buon momento per noi ma dobbiamo rimanere sempre molto attente e presentarci con la massima umiltà. Ci troveremo un avversario in fiducia e una squadra che ci ha messo in difficoltà. Non possiamo ripetere l’errore di aspettare di avere troppe occasioni per chiudere le partite, dobbiamo cercare di essere ciniche come domenica scorsa e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dobbiamo entrare con l’atteggiamento giusto e determinato. Cantore? Stiamo seguendo tutte le giovani che abbiamo in giro per l’Italia. Sofia sta facendo molto bene, sono contenta per lei. Già lo scorso anno aveva intrapreso un ricondizionamento dopo l’infortunio. È sempre più consapevole dei suoi mezzi e li sta sfruttando. Sa quali sono i nostri punti deboli e di forza e mi auguro che per almeno una partita non sia prolifica".



CON IL SASSUOLO - "Abbiamo rivisto la partita e fatto una riunione video. Abbiamo visto gli errori commessi nel primo tempo e analizzato tutte le cose che sono andate bene. Siamo soddisfatti del risultato ma è chiaro che ci deve dare anche indicazioni sugli aspetti da migliorare".



IL GRUPPO - "Fondamentale per una squadra come la nostra, che ha un gruppo del quale fanno parte giocatrici che individualmente potremmo considerare titolari. Non è semplice gestire profili importanti, sono brave a rimanere determinate e sentirsi parte di una squadra che gioca le partite per 90 minuti. Sono molto contenta del loro atteggiamento, non è semplice entrare e focalizzarsi su una partita".