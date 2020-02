Rita Guarino, coach della Juventus Women che oggi ha vinto 4 a 0 nella trasferta di Verona, ha parlato così della gara, come riportato dal sito ufficiale del club: "All'inizio, nel primo tempo, abbiamo fatto fatica a concretizzare le occasioni create, ma la prestazione offensiva è stata importante. Dal secondo gol in avanti siamo riusciti a concretizare maggiormente, continuando comunque ad avere tante occasioni. Il prossimo incontro in campionato sarà uno scontro diretto e saremo determinate a difendere il nostro vantaggio". Appuntamento quindi alla prossima giornata, contro il Milan di Maurizio Ganz.