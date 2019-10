Rita, dopo Juve-Florentia , ha raccontato le sensazioni della gara."Non è mai facile, perché non ci sono tempi effettivi per lavorare. Vai sul conosciuto, gli automatismi che conosci. Il tempo è poco e le ragazze sono state brave. Non trovavamo spazi, abbiamo fatto fatica perché sapevamo che si sarebbero chiuse"."Partita come un'altra, quest'anno è sempre più difficile fare risultato. Squadre più organizzate e ben preparate. Il tasso tecnico si è alzato tantissimo. Merita attenzione e rispetto, l'Inter"."Sembrant abituata a fare gol sui piazzati, si è sbloccata e per noi diventa una pedina importante. Alves? Entrare e segnare, per un attaccante, dà fiducia"."Sta facendo molto bene, ha fatto un gran finale di stagione. Siamo contenti che stia bene, la sfrutteremo per le sue migliori caratteristiche. Deve faticare meno per mantenere lucidità"."Stiamo lavorando per fine novembre, così anche Bonansea. Traccia un cammino da compiere da qua in poi".