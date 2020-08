Rita Guarino, a Juventus TV, parla della stagione che inizierà questo pomeriggio per la Juve Women: "Siamo sulla strada giusta nel trovare l'equilibrio tra l'atteggiamento e la qualità del gioco, siamo pronti per l'inizio della stagione. Nel test contro il Lione si è visto che la nostra qualità sia aumentata, intesa anche come maturazione ed esperienza: una crescita si è vista già l'anno scorso, ci mancano ancora minuti nelle gambe, ma l'approccio è giusto. Poi bisogna migliorarsi per fare crescere la qualità del gioco. Contro il Verona? Mi aspetto una partita subito indirizzata dove vogliamo noi. Voglio approccio forte. Come ogni anno, il livello del campionato è più alto. Alcune formazioni hanno fatto mercato per puntare alla vetta".