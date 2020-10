L'allenatore della Juventus Womensorride dopo la vittoria delle sue ragazze contro la Pink Bari: "Sono molto contenta di quello che abbiamo fatto nel primo tempo, abbiamo avuto l'approccio giusto seguendo quello che abbiamo provato in settimana. Le sostituzioni hanno cambiato gli equilibri, ma brave a chiudere la gara. L'esordio di Giai? Positivo, come anche il sesto gol di fila in altrettamente partite di Girelli che ha battuto un ulteriore record".