Rita Guarino, a JTV, ha parlato di Lione-Juve.



COSA LASCIA - "Lascia sicuramente amarezza, non abbiamo disputato la partita che volevamo. Abbiamo commesso tanti errori e a questo livello non te lo puoi permettere. Se concedi, loro brave a sfruttare l'errore e a capitalizzare".



COS'E' MANCATO - "Approccio sbagliato, troppo timore e poca lucidità nella gestione della palla. Questo ha concesso loro campo e di conseguenza ci siamo abbassate un po' troppo e non siamo riusciti a sfruttare le riconquiste".



ASPETTO POSITIVO - "Sicuramente si deve ripartire. Questo è un viaggio, un percorso. Abbiamo affrontato le campionesse d'Europa, straordinari all'andata e questo è un punto di partenza. Dobbiamo ridurre il gap, al momento è evidente".



IN ITALIA - "Ancora tanti obiettivi. Questa per noi è una parentesi e rimane tale. Confronti di questo tipo ti aiutano a crescere, ma ti devono anche lasciare qualcosa di positivo. E ne abbiamo fatte di cose positive. Anche così, affrontare queste squadre quando abbiamo avuto il coraggio di fare il nostro gioco. Deve rimanere in mente l'obiettivo e proseguire il miglioramento".



ALLE RAGAZZE - "Non amo parlare a caldo, quando ci sarà l'occasione riporteremo la squadra a focalizzarsi sugli obiettivi. Faccio i complimenti alla squadra per quello che hanno potuto dare in campo".