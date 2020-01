La Juventus passa, non senza sofferenza, contro l'Empoli in trasferta. Un successo che allunga la striscia vincente delle bianconere, che respingono anche i tentativi di assalto al primo posto in classifica di Roma e Fiorentina. Ecco le parole di Rita Guarino, coach della Juventus, riportate sul sito ufficiale della società: "L'Empoli si è dimostrata una squadra efficace e organizzata, un avversario ostico. Si può sempre fare di più, io a volte mi arrabbio perché so come possono migliorare le ragazze e voglio sempre qualcosa di più. Continuiamo a guardare avanti, sappiamo che la strada è ancora lunga".