Alia Guagni, giocatrice del Milan, si è raccontata ai microfoni di Tuttosport: "Impatto? Ci speravo. Sicuramente il fatto di conoscere già praticamente tutte le giocatrici italiane e di avere con loro un ottimo rapporto mi ha aiutato ad integrarmi subito e a fare bene. Qui in rossonero io mi sento felicissima, una grande scelta. Sono scesa subito in campo per la Supercoppa. Dispiace per il risultato finale, abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte come la Juve e forse ci stava anche un risultato diverso"



SERIE A - "L’intensità si è alzata tanto e le squadre sono molto più attrezzate. Quindi è più competitivo, più divertente e tocca anche impegnarsi di più. Si vedono però i risultati di tutto il lavoro che si sta facendo. La Juventus è sempre la squadra da battere? Ha sempre avuto una base di ragazze di livello davvero importante. Poi sono anche stati bravi a mettere quegli innesti ogni anni che hanno permesso loro di fare la differenza. Inoltre hanno una mentalità vincente. Al Milan, come ad altre squadre del campionato che sono state in lotta per lo scudetto quello che manca è avere tanta continuità"



OBIETTIVI – "Cercare di rendere la vita più difficile possibile alla Juventus in campionato, centrare la qualificazione alla Champions League e fare bene anche in Coppa Italia. Finchè la matematica ce lo permette vogliamo essere protagoniste dappertutto, ci dobbiamo credere"