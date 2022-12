L'allenatrice dello Zurigo Inka Grings ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro la Juve Women per 5-0.'Le partite per noi sono super importanti per avere consapevolezza e combattere gli errori e ridurli. Dobbiamo imparare e migliorare sempre di più il nostro gioco. Nel primo tempo per le nostre giocatrici più giovani è stato difficile reggere la pressione. Dal primo minuto sono state sempre convinte di poter dominare. Oggi noi non ci siamo state, loro erano aggressive e osavano. Non c’è mai stato dubbio sul fatto che volessero vincere e per questo il risultato è stato più netto rispetto all’andata. Noi oggi non abbiamo avuto alcuna possibilità'.