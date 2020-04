Il mondo del calcio è fermo a causa del Coronavirus. I calciatori e le calciatrici della Juventus e non solo però, non si fermano. Il portiere della Juventus Women, Laura, ha postato su Instagram una foto molto toccante che ritrae un camice con dietro proprio il cognome del portiere della Nazionale della Juventus. Ecco il suo commento: "​Come sempre, è tutta questione di prospettiva. Vedere il mio cognome su quel camice mi fa sentire in qualche modo un pochino più vicina a voi.. Anche a Km di distanza... Ognuno, a suo modo, ha scritto sulla schiena il N.1 "