Le Women disono tornare ad allenarsi dopo la sosta di capodanno. Le bianconere preparano la sfida col Tavagnacco in programma domenica 12 gennaio. A parlare attraverso il suo profilo Instagram è il portiere, che rassicura la... porta, come una mamma con la figlia: "Tranquilla... Le vacanze sono finite e fino a giugno non ti lascerò più sola".