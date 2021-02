Al canale Twitch della Juve, Laura Giuliani ha parlato della prima chiamata dei bianconeri, il giorno in cui decisero di acquistarla: "Non ho risposto alla prima chiamata della Juve perché avevo inserita la vibrazione - le sue parole -. Braghin mi ha chiamata quando io ero a Coverciano, avevo il giorno libero per la preparazione agli Europei. Il mio ragazzo mi dice di rispondere ma proprio quando decido di farlo mette giù. Avevo la sim tedesca, venendo dalla Germania, e quindi il mio ragazzo richiama Braghin e sbianca sentendo che era lui. Quando me l’ha passato io ho detto 'Ci sentiamo tra un paio di giorni così realizzo l’accaduto'".