"La felicità sta in piccole cose, piccoli gesti che un semplice sorriso trasforma in grandi.. La felicità è fatta di sorrisi e non si misura attraverso la quantità di ciò che hai ma dalla qualità dei momenti che vivi e con chi li condividi.". Con queste parole Laura Giuliani, portiere della Juventus Women ringrazia i bambini di Aposentillo che in queste ore si stanno riparando dal tifone in arrivo. La numero uno bianconera è una delle sostenitrici della ONLUS aRenBì che ha ringraziato Giuliani con questo messaggio: "#ilearnnicaragua È tempo di comida con un tifone in arrivo, i bimbi di Aposentillo si riparano sotto le tettoie e si godono il pasto offerto dalla nostra stupenda Laura Giuliani ormai impegnata a 360’ per arenbionlus".