Giornata di festa in casa Juventus, specialmente per quanto riguarda le ragazze della Women. Infatti, oggi compie 27 anni il portiere Laura Giuliani, numero uno delle bianconere, ma anche della Nazionale. Un compleanno agrodolce, pensando alle possibilità per la Serie A femminile di riaprire i battenti - dopo le contestazioni ai protocolli da parte dei medici dei club - ma che verrà senz'altro festeggiato a dovere: tra i primi messaggi di auguri, ecco anche quello del club, che ha omaggiato Giuliani su Twitter. "Happy Birthday Laura!".