"Alzi la mano chi ha segnato in quattro gare di fila". Con questo messaggio via Twitter, la Juventus ha voluto celebrare Cristiana Girelli, centravanti della formazione Women allenata da Rita Guarino, che al momento è in striscia aperta da quattro gare: sono dodici le reti segnate finora in campionato da Girelli, in altrettante partite disputate. Numeri da record, come quelli del collega Ronaldo, che attualmente sta segnando da sette giornate consecutive.